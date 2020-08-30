Участники митинга в Берлине скандировали: «Путин!»

На опубликованной видеозаписи можно увидеть манифестантов, держащих в руках российские флаги. Закадровый голос рассказывает, что спрашивал у митингующих, почему они вышли с флагами России и скандируют фамилию российского лидера.
«Очень просто: потому что Путин может надавить на [президента США Дональда] Трампа», — объясняет говорящий.
О том, что митинг против ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции, проходит в Берлине. сообщалось ранее в этот же день. В результате столкновений с протестующими ранены семь полицейских. Отмечается, что в акции участвовало более 38 тыс. человек. При этом стражи порядка задержали более 200 манифестантов. Накануне стало известно, что проведение этой демонстрации одобрил административный суд Берлина.
На подобную акцию протеста вышли в субботу и жители Лондона. Более 10 тыс. сторонников конспирологической версии причин появления коронавируса нового типа собрались на Трафальгарской площади.
В этот же день в Париже и других крупных городах Франции проходят митинги против введенного властями страны обязательного масочного режима на фоне распространения коронавирусной инфекции.