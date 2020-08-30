05:21 (мск), источник: Коммерсантъ
СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ
Сообщником убийцы чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили мог быть
По данным журналистов, господин Демьянченко и господин Красиков получили загранпаспорта в Брянске (под фамилиями «Давыдов» и «Соколов» соответственно). Они принесли в консульство подтверждение о занятости в одной компании — ЗАО «РУСТ». СМИ утверждают, что она связана с силовиками и находилась в стадии ликвидации. Директор компании Борис Ершов сказал, что не знает этих людей и не смог объяснить, как его подпись появилась в документах для консульства.
Der Spiegel ранее сообщал, что правоохранительные органы Германии подозревают, что в убийстве принимал участие «Роман Д.». По данным издания, он въехал на территорию Евросоюза 3 августа 2019 года, а уехал — за две недели до убийства.
Господин Демьянченко родился в 1980 году в Москве. По данным журналистов, он служил в «Вымпеле» и стал получать пенсию в возрасте 31 года — в 2011 году. В 2019 году он работал в компании «Вымпел-Содействие» президента ассоциации ветеранов «Вымпела» Эдуарда Бендерского. СМИ предполагают, что он мог получить ранение в одной из спецопераций. С 2008 года он находится в списке получателей государственных льгот, что может быть связано с получением государственных наград.
Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в затылок 23 августа 2019 года. Нападавшего задержали на месте. По версии Генпрокуратуры ФРГ, господина Хангошвили убили по поручению российских властей. Москва обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин заявил, что господин Хангошвили был одним из организаторов взрывов в метро Москвы.