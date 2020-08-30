Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 августаНачало войны между Россией и Швецией, открытие Земли Франца-Иосифа, изобретение электрического пылесоса и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
2285-летняя история московского троллейбуса
05:21 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: второй подозреваемый в убийстве в Берлине служил в ФСБ

Сообщником убийцы чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили мог быть экс-сотрудник спецподразделения «Вымпел» ФСБ Роман Демьянченко, говорится в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Ранее издания сообщали, что в убийстве подозревают россиянина Вадима Красикова, который также служил в «Вымпеле».

По данным журналистов, господин Демьянченко и господин Красиков получили загранпаспорта в Брянске (под фамилиями «Давыдов» и «Соколов» соответственно). Они принесли в консульство подтверждение о занятости в одной компании — ЗАО «РУСТ». СМИ утверждают, что она связана с силовиками и находилась в стадии ликвидации. Директор компании Борис Ершов сказал, что не знает этих людей и не смог объяснить, как его подпись появилась в документах для консульства.

Читайте также
Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин

Der Spiegel ранее сообщал, что правоохранительные органы Германии подозревают, что в убийстве принимал участие «Роман Д.». По данным издания, он въехал на территорию Евросоюза 3 августа 2019 года, а уехал — за две недели до убийства.

Господин Демьянченко родился в 1980 году в Москве. По данным журналистов, он служил в «Вымпеле» и стал получать пенсию в возрасте 31 года — в 2011 году. В 2019 году он работал в компании «Вымпел-Содействие» президента ассоциации ветеранов «Вымпела» Эдуарда Бендерского. СМИ предполагают, что он мог получить ранение в одной из спецопераций. С 2008 года он находится в списке получателей государственных льгот, что может быть связано с получением государственных наград.

Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в затылок 23 августа 2019 года. Нападавшего задержали на месте. По версии Генпрокуратуры ФРГ, господина Хангошвили убили по поручению российских властей. Москва обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин заявил, что господин Хангошвили был одним из организаторов взрывов в метро Москвы.

Следите за развитием темы Россию обвинили в организации убийства в Берлине
 Путин произвел громкую отставку
Суд опасается побега экс-полковника Захарченко: подробности
Глава Пентагона заявил о важности модернизации ядерных сил
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Индия отказалась от учений в России
У российского посольства в Берлине задержаны сотни протестующих
Самого дорогого барана в мире продали за 490 тысяч долларов
Британец нашел в архиве деда уникальные фотографии
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Hi-Tech
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Есть эскизный проект разработки
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Новости партнеров
Осталось чуть-чуть. Через неделю все изменится
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Дети
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября Получение дополнительных компенсационных выплат проводится только в «заявительном» порядке
Новости партнеров
Не перевелись в России те, кто снимает кино про добро
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Омские врачи рассказали, как спасали Навального и что за это получили
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь