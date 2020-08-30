10:48 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 4 980 случаев заражения коронавирусом
Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, увеличилось на 2 599.
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 980, общее количество инфицированных достигло 990 326. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост 15 дней не превышает 0,5%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 599, всего уже выздоровели 806 982 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов