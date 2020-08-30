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10:48 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 4 980 случаев заражения коронавирусом

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, увеличилось на 2 599.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 30.08
Инфицировано990 326+4 980
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
16.0829.08
Скончалось17 093+68
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
16.0829.08
Выздоровело806 982+2 599
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
16.0829.08
Инфицировано25 009 739+250 769
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
16.0829.08
Скончалось842 709+5 150
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
16.0829.08
Выздоровело16 412 452+204 571
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
16.0829.08
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 980, общее количество инфицированных достигло 990 326. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 15 дней не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 599, всего уже выздоровели 806 982 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 68 против 111 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 093 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,73% от всех заразившихся в России.

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