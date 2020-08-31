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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество новых случаев COVID-19 в России растет пятый день подряд

В России за сутки зарегистрировано 4993 случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Показатель суточного прироста растет пятый день подряд, при этом с 16 августа суточный прирост заразившихся не превышает 5 тыс. человек. Накануне прирост составил 4980. Общее число зараженных — 995 319 человек.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 31.08
Инфицировано995 319+4 993
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
17.0830.08
Скончалось17 176+83
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
17.0830.08
Выздоровело809 387+2 405
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
17.0830.08
Инфицировано25 226 437+211 075
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
17.0830.08
Скончалось846 448+3 670
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
17.0830.08
Выздоровело16 620 733+205 481
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
17.0830.08
Источник: Агентство «Москва»

За сутки умерли 83 человека, накануне — 68. Общее число смертей достигло 17 176. Выздоровели за сутки 2405 человек, за все время — 809 387.

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся:

  • Москва — 685 (всего 262 418),
  • Санкт-Петербург — 188 (36 667),
  • Московская область — 146 (68 223),
  • Нижегородская область — 138 (27 688),
  • Республика Калмыкия — 132 (4269).

Регионы с наибольшим суточным числом смертей:

  • Москва — 12 (всего 4821),
  • Ульяновская область — 8 (101),
  • Омская область — 7 (187),
  • Красноярский край — 7 (477),
  • Краснодарский край — 5 (182).

Россия по-прежнему находится на четвертом месте по числу заражений (после США, Бразилии и Индии) и на 12-м месте по числу смертей. Во всем мире коронавирусом заразились более 25 млн человек. Президент России Владимир Путин попросил россиян продолжать соблюдать ограничения. При этом он надеется, что пик COVID-19 в России удалось пройти и второй волны заболевания не будет. Глава государства также подтвердил, что учеба в школах и других учебных заведениях России несмотря на пандемию начнется 1 сентября.

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