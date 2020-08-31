Количество новых случаев COVID-19 в России растет пятый день подряд

За сутки умерли 83 человека, накануне — 68. Общее число смертей достигло 17 176. Выздоровели за сутки 2405 человек, за все время — 809 387.
Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся:
Регионы с наибольшим суточным числом смертей:
Россия по-прежнему находится на четвертом месте по числу заражений (после США, Бразилии и Индии) и на 12-м месте по числу смертей. Во всем мире коронавирусом заразились более 25 млн человек. Президент России Владимир Путин попросил россиян продолжать соблюдать ограничения. При этом он надеется, что пик COVID-19 в России удалось пройти и второй волны заболевания не будет. Глава государства также подтвердил, что учеба в школах и других учебных заведениях России несмотря на пандемию начнется 1 сентября.