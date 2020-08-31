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12:33 (мск), источник: Интерфакс

По делу Фургала арестовали $400 тыс. его родственницы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы разрешил арест $400 тыс., принадлежащих родственнице бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в рамках уголовного дела об убийствах.

Источник: РИА "Новости"

Как передал корреспондент «Интерфакса», это следует из материалов дела, оглашенных на заседании Мосгорсуда в понедельник, где рассматривались жалобы адвокатов Фургала на арест денежных средств.

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Согласно материалам, под арестом оказались $400 тыс. (около 29 млн руб. по текущему курсу ЦБ — ИФ), которые принадлежат гражданке Олесе Киреевой. Последняя, по данным защиты экс-губернатора, приходится ему родственницей и находится в Хабаровске.

К рассмотрению жалоб суд вернется 21 сентября в связи с желанием Киреевой лично участвовать в процессе. Явиться на заседание в понедельник она не смогла из-за позднего уведомления о его дате и времени.

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции столичного Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004—2005 годах. Вину Фургал не признает.

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