По делу Фургала арестовали $400 тыс. его родственницы

Как передал корреспондент «Интерфакса», это следует из материалов дела, оглашенных на заседании Мосгорсуда в понедельник, где рассматривались жалобы адвокатов Фургала на арест денежных средств.
Согласно материалам, под арестом оказались $400 тыс. (около 29 млн руб. по текущему курсу ЦБ — ИФ), которые принадлежат гражданке Олесе Киреевой. Последняя, по данным защиты экс-губернатора, приходится ему родственницей и находится в Хабаровске.
К рассмотрению жалоб суд вернется 21 сентября в связи с желанием Киреевой лично участвовать в процессе. Явиться на заседание в понедельник она не смогла из-за позднего уведомления о его дате и времени.
Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции столичного Басманного суда он находится под арестом.
По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004—2005 годах. Вину Фургал не признает.