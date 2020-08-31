Возобновлено уголовное дело в отношении Фургала по убийству Зори

Как сообщалось в июле, в 2004 году после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе Фургал задерживался в качестве подозреваемого. Но спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. «Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.
В октябре 2004 года следователь прокуратуры Хабаровска вынес постановление, прекратившее уголовное преследование Фургала по делу Зори. Тогда объяснили, что причастность фигуранта к убийству не доказана.
Как уточняется, с учетом собранных на настоящее время доказательств следствие заявило ходатайство об отмене постановления о прекращении уголовного дела в отношении Фургала.
Как ранее в понедельник сообщалось, Фургал отказался от досудебного соглашения, предложенного СК. Расследование по уголовному делу в отношении фигуранта, которого следствие считает причастным к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского в 2004—2005 годах, продолжается.
17 августа Басманный суд Москвы арестовал в качестве обеспечительной меры более 3 млн рублей и два автомобиля Фургала. Он утверждал, что большая часть арестованных средств с банковских счетов и денег, найденных при обыске в его доме, принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой.
Фургала задержали 9 июля, на следующий день суд его арестовал.