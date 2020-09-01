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18:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Татарстане застрелен бизнесмен. Два года назад он убил вооруженных грабителей

В Татарстане застрелен местный предприниматель Евгений Деданин. Два года назад его хотели судить за превышение самообороны после убийства двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.

43-летний бизнесмен получил огнестрельное ранение в голову возле своего офиса, сообщили в МВД по Татарстану. Задержан предполагаемый исполнитель убийства — иностранец, живущий в Самарской области, добавили в ведомстве. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным источников портала Kazan First и Baza, задержанного зовут Араик Мирзонян, ему 54 года. официально эта информация не подтверждена.

По данным порталов, рядом с бизнесменом стоял случайный свидетель, и стрелявший также направлял оружие на него, но не выстрелил.

Деданин известен тем, что в сентябре 2018 года убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Предпринимателя хотели судить по статье о превышении самообороны; в итоге осудили только сообщника нападавших, дожидавшегося грабителей в машине. Его признали организатором разбойного нападения.

Двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин напали на дом Деданина 12 сентября 2018 года.

Они связали бизнесмена, его жену и знакомого, а затем под угрозой физической расправы стали требовать деньги. Позже Деданину удалось освободиться, он схватил нож, которым несколько раз ударил грабителей. От полученных травм они скончались.

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Сначала следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 108 УК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Затем прокуратура Татарстана признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Деданина.

Бугульминский районный суд Татарстана признал жителей Самарской области 39-летнего Ивана Нетроголова и 29-летнего Владислава Колоярцева, напавших на его дом и убитых им, виновными. Третьего соучастника — 47-летнего жителя Бугульмы Андрей Климанова, — задержали позже, его отправили в колонию строгого режима на шесть лет.

По данным «Спарк-Интерфакс», Деданин вместе с женой Олесей владел зарегистрированным в 2011 году ООО «Изобилие». Это местная сеть продовольственных магазинов. Выручка этого бизнеса в 2018 году составила 162,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,4 млн рублей, более свежих данных нет.

Деданин также владеет ООО «Пудопт», занимающимся оптовой торговлей сахаром и шоколадом. Выручка этого предприятия в 2019 году составила 9,7 млн рублей, чистая прибыль — 136 тысяч рублей.

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