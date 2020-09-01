В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии

ООН призвала прекратить насилие, освободить всех задержанных и привлечь виновных силовиков к ответственности.
«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — говорится в докладе.
Помимо пыток, в документетакже сообщается о шести пропавших без вести.
Также в ООН заявили, что среди почти семи тысяч задержанных были журналисты и прохожие, которых судили в спешном порядке.
В Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.
Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в Литву.
Сперва митинги жестко подавлялись силовиками. В первые дни участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять акции и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.