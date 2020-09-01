Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
19:30 (мск), источник: РИА Новости

В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты Организации Объединенных Наций зафиксировали 450 случаев пыток, жестокого обращения и шесть пропавших без вести при протестах в Белоруссии.

Источник: РИА Новости

ООН призвала прекратить насилие, освободить всех задержанных и привлечь виновных силовиков к ответственности.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — говорится в докладе.

Помимо пыток, в документетакже сообщается о шести пропавших без вести.

Также в ООН заявили, что среди почти семи тысяч задержанных были журналисты и прохожие, которых судили в спешном порядке.

Протесты в Белоруссии

В Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.

Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в Литву.

Сперва митинги жестко подавлялись силовиками. В первые дни участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять акции и применять силовые методы.

По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 'Я жила в испуге': Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Путин ответил называющим Россию «страной-бензоколонкой»
Тихановская высказала свою позицию по статусу Крыма
В Татарстане застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление милиции
Люди разных профессий рассказали о том, как они провели лето
Найдена причина рекордного снижения численности населения
Картина, 70 лет считавшаяся подделкой, может оказаться подлинной
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
Как разблокировать аккаунт «ВКонтакте» Что делать, если доступ на собственную страницу закрыт
Авто
Иногда они возвращаются: тест нового Opel Grandland X Марка Opel покинула российский рынок несколько лет назад. И вот теперь она возвращается в нашу страну с новым кроссовером Grandland X
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Пугачева отвела детей в школу: как это выглядело В России отмечается День знаний
Леди
15 самых модных платьев на осень: как они выглядят (фото) Одна из главных вещей холодного времени года – теплое трикотажное платье. Мы нашли 15 моделей на любой вкус и бюджет.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Президент России вынудил Кипр отказаться от прикрытия олигархов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь