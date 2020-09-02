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09:37 (мск), источник: ТАСС

Источник: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов (Олега Булатова и Александра Смольского — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.

По словам другого источника агентства, показания на Фургала дал также ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин, «который в настоящее время находится под госзащитой».

Официальными комментариями следствия и адвокатов фигурантов уголовного дела ТАСС пока не располагает.

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