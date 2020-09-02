09:37 (мск), источник: ТАСС
Источник: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший деловой партнер
«Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что
Он сообщил, что вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.
По словам другого источника агентства, показания на Фургала дал также ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин, «который в настоящее время находится под госзащитой».
Официальными комментариями следствия и адвокатов фигурантов уголовного дела ТАСС пока не располагает.