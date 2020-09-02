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10:40 (мск), источник: Интерфакс

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 952 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 02.09
Инфицировано1 005 000+4 952
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
19.081.09
Скончалось17 414+115
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
19.081.09
Выздоровело821 169+5 464
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
19.081.09
Инфицировано25 761 430+272 793
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
19.081.09
Скончалось857 263+6 658
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
19.081.09
Выздоровело17 077 800+254 140
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
19.081.09

Суточный прирост в России опять начал расти. Если накануне он снизился до 4,7 тыс., то сегодня опять приблизился к 5 тысячам. С 27 августа по 31 августа этот показатель также демонстрировал тенденцию к росту.

Наименьший темп прироста за сутки зафиксирован в Чукотском АО (0%), Москве, Московской и Смоленской областях, Севастополе — 0,2%. В Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Брянской и Тульской областях и Чеченской Республике темп прироста составил 0,3%.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции, 17 414 умерших и 821 169 выписанных (5 464 выписаны за последние сутки). Лечение продолжают 166 417 человек.

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