В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

Суточный прирост в России опять начал расти. Если накануне он снизился до 4,7 тыс., то сегодня опять приблизился к 5 тысячам. С 27 августа по 31 августа этот показатель также демонстрировал тенденцию к росту.
Наименьший темп прироста за сутки зафиксирован в Чукотском АО (0%), Москве, Московской и Смоленской областях, Севастополе — 0,2%. В Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Брянской и Тульской областях и Чеченской Республике темп прироста составил 0,3%.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции, 17 414 умерших и 821 169 выписанных (5 464 выписаны за последние сутки). Лечение продолжают 166 417 человек.