15:11 (мск), источник: РИА Новости
Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
«Всем обвиняемым добавили ещё в августе часть 3 статью 35 УК (Преступление, совершенное организованной группой), когда последнее обвинение предъявляли», — сказал Бадамшин.
В деле пять фигурантов: Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев находятся в СИЗО, а Денис Коновалов, давший изобличающие показания на своих коллег, — под домашним арестом.
Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что СК завершил расследование дела.
О поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы следствие предупреждало
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.