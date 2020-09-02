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15:11 (мск), источник: РИА Новости

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

Источник: РИА "Новости"

«Всем обвиняемым добавили ещё в августе часть 3 статью 35 УК (Преступление, совершенное организованной группой), когда последнее обвинение предъявляли», — сказал Бадамшин.

В деле пять фигурантов: Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев находятся в СИЗО, а Денис Коновалов, давший изобличающие показания на своих коллег, — под домашним арестом.

Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что СК завершил расследование дела. Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы «повысить показатели». Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в применении физической силы к журналисту.

О поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и «говорило, что хочет узнать заказчика».

Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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