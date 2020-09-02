В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Казани устроил стрельбу по подчиненным.
На размещённом видео мужчина в форме сотрудника полиции в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Утверждается, что начальник стрелял в подчинённых за плохие показатели работы.
МВД по Татарстану, прокуратура Татарстана и региональное следственное управление СК РФ начали проверки.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье “превышение должностных полномочий”. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики», — сказал журналистам представитель надзорного ведомства.
Ранее прокуратура уточняла, что событие произошло в другой день, пострадавших нет, заявлений не поступало. По информации МВД республики, по итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.