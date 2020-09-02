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16:24 (мск), источник: РИА Новости

В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

КАЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки информации о стрельбе в казанском отделе полиции «Зареченский», сообщили в прокуратуре Татарстана.

Источник: РИА Новости

В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Казани устроил стрельбу по подчиненным.

На размещённом видео мужчина в форме сотрудника полиции в длинном коридоре со множеством дверей стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. В какой-то момент в конце коридора появляется человек, который скрывается за дверью. Утверждается, что начальник стрелял в подчинённых за плохие показатели работы.

МВД по Татарстану, прокуратура Татарстана и региональное следственное управление СК РФ начали проверки.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье “превышение должностных полномочий”. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики», — сказал журналистам представитель надзорного ведомства.

Ранее прокуратура уточняла, что событие произошло в другой день, пострадавших нет, заявлений не поступало. По информации МВД республики, по итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.

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