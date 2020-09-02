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19:24 (мск), источник: РИА Новости

Рубль отреагировал падением на заявление об отравлении Навального

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Рубль усилил падение, растеряв дополнительно около 1 рубля к доллару и евро на фоне сообщений о якобы отравлении Алексея Навального боевым веществом группы «Новичок», свидетельствуют данные торгов.

Источник: РИА Новости

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 16.57 мск рос на 1,9 рубля до 75,48 рубля, курс евро — на 1,5 рубля до уровня 89,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар и евро подскакивали до максимума с 27 августа — 75,5 рубля и до 89,27 рубля, соответственно.

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В ФРГ заявили, что Навальный был отравлен «Новичком»

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок», сообщил ранее в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

По его словам, правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования.

Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.

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