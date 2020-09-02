В ФРГ заявили о следах яда из группы «Новичок» в организме Навального

«По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы “Новичок”», — говорится в заявлении Зайберта, поступившем в «Интерфакс».
По словам немецкого чиновника, то, что Навальный в России «стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества — это вопиющий случай». «Федеральное правительство (Германии) осуждает это нападение самым серьезным образом. Призывает российское правительство дать объяснение этому случаю», — говорится в заявлении Зайберта.
Представитель немецкого правительства, в частности, сказал, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с Навальным.
Кроме того, Зайберт сообщил, что ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними совместную реакцию на этот инцидент. Немецкие власти также свяжутся с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), добавил представитель кабмина.
В свою очередь информированный источник в Москве заявил в среду «Интерфаксу», что российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет.
«Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было», — сказал собеседник агентства. «Этим выводам мы доверяем», — подчеркнул он.
«Отравление» Навального
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и оппозиционер в состоянии комы был госпитализирован в реанимацию. Утром 22 августа его перевезли в клинику Charite в Берлине. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме Навального следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.
Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно. Сибирская транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации оппозиционера.
«Новичок»
О нервно-паралитическом веществе «Новичок» впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.
Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного «Новичок» (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия ОЗХО.
Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
В июне этого года четыре семейства опасных химикатов семейства «Новичок» были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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