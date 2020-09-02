Фургалу предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Зори

После убийства Евгения Зори на первоначальном этапе Сергей Фургал задерживался в качестве подозреваемого. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия. Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было необоснованно прекращено.
С учетом собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство.
Таким образом, Сергей Фургал обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно в организации убийств Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.
Расследование уголовного дела продолжается.