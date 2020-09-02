Разработчик «Новичка» усомнился в новых выводах по ситуации с Навальным

«Симптомы абсолютно не похожи», — сказал он.
По его словам, если бы был применен «Новичок», симптомы отравления были бы другими: «Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы».
Ринк считает, что симптомы «отравления» Навального свидетельствуют о том, о чем говорили врачи — приступе панкреатита. «Мое мнение такое — обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и (реакция — ред.) на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. У этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь», — сказал Ринк.
Эксперт также заявил, что использование «Новичка» привело бы к смерти Алексея Навального, а не к коме.
«Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела», — сказал он.
Ринк уверен, что попытка увязать «отравление» Алексея Навального с применением против него «Новичка» является политическим шагом.
«Это полностью политическая ерунда, абсолютная», — сказал он.
По его словам, российские врачи изначально также считали случай с Навальным отравлением, однако вколотые антидоты не дали результата.
«Первое мнение наших врачей тоже было — отравление, но сделали вколы антидотов и прочего, нет никаких позывов. Если эти “орлы” думают, что наши ничего не соображают, то они очень неправильно думают», — сказал Ринк.
«Давайте пробы, но никто не даст, как вы понимаете. То же самое, что было с Литвиненко, Скрипалями. Никто оттуда не даст ничего», — добавил Ринк.
По утверждению Ринка российские врачи взяли необходимые пробы различных жидкостей из организма Навального и проверили их на возможные отравления.
«Все, что можно было выжать из этого господина Навального, все жидкости, которые показывали, все, что было в нем, все у нас было сделано и проанализировано не только томскими товарищами, но и московскими ведущими институтами и аналитическими центрами. У нас все контрольные жидкости с этого человека есть, и их всегда можно проанализировать», — сказал он.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.