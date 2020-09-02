Врачи клиники Charite рассказали о состоянии Навального

«Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает», — отметили в больнице. «Алексей Навальный продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии и подключен к ИВЛ», — подчеркнули в Charite. Там исходят из «длительного течения болезни». «Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать», — говорится в заявлении.
При этом в Charite не уточнили, находится ли пациент в коме.
В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что, по результатам исследования анализов Навального, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».