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19:04 (мск), источник: ТАСС

Врачи клиники Charite рассказали о состоянии Навального

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Состояние здоровья Алексея Навального остается серьезным, хотя симптомы отравления все больше идут на спад; он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении берлинской клиники Charite, где блогер находится на лечении.

Источник: Reuters

«Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает», — отметили в больнице. «Алексей Навальный продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии и подключен к ИВЛ», — подчеркнули в Charite. Там исходят из «длительного течения болезни». «Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать», — говорится в заявлении.

При этом в Charite не уточнили, находится ли пациент в коме.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что, по результатам исследования анализов Навального, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

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