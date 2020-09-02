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20:09 (мск), источник: Daily Storm

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился COVID-19

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный тест на COVID-19, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло. Политик, которому 29 сентября исполняется 84 года, перешел на самоизоляцию и работает удаленно. Дзангрилло отметил, что болезнь у Берлускони протекает без симптомов.

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Источник: AP 2020

«Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Лидер «Вперед, Италия» сдал тест после недавней поездки на Сардинию. Результат оказался положительным. Его лечащий врач Альберто Зангрилло сообщил: «У него нет симптомов, он находится на самоизоляции дома», — сообщает La Repubblica.

На информацию о заболевании Берлускони отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если итальянская сторона попросит о помощи в этом вопросе, то Владимир Путин сразу же ее предоставит: «Уверен, если потребуется помощь, президент даст необходимые указания».

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Берлускони является одним из самых богатых людей Италии: в его владении находятся банки, ряд СМИ, ранее он владел футбольным клубом «Милан». Итальянский политик известен также своей давней дружбой с президентом России.

Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994—1995, 2001−2006 и 2008−2011 годах. В 2010 году против политика началось расследование по поводу его возможных связей с несовершеннолетней.

Несмотря на то, что суд встал в итоге на его сторону, Берлускони пришлось покинуть пост премьер-министра. В 2018 году итальянский режиссер-визионер Паоло Соррентино снял фильм «Лоро», частично основанный на биографии одного из самых известных итальянских политиков.

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