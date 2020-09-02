Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился COVID-19

«Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Лидер «Вперед, Италия» сдал тест после недавней поездки на Сардинию. Результат оказался положительным. Его лечащий врач Альберто Зангрилло сообщил: «У него нет симптомов, он находится на самоизоляции дома», — сообщает La Repubblica.
На информацию о заболевании Берлускони отреагировали в Кремле.
Берлускони является одним из самых богатых людей Италии: в его владении находятся банки, ряд СМИ, ранее он владел футбольным клубом «Милан». Итальянский политик известен также своей давней дружбой с президентом России.
Берлускони занимал должность
Несмотря на то, что суд встал в итоге на его сторону, Берлускони пришлось покинуть пост