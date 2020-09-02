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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер заразившийся коронавирусом экс-солист «Ласкового мая»

Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико. Об этом сообщил бывший фронтмен коллектива Юрий Шатунов в своем Instagram-аккаунте.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал артист.

Заразившийся коронавирусом Прико скончался в возрасте 47 лет. Шатунов не уточнил, что именно стало причиной смерти коллеги.

О том, что музыкант попал в больницу в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом, стало известно 7 августа. Позднее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что у Прико развился рак легкого после заражения коронавирусом.

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Он вспомнил, что всегда выступал против курения, однако участники группы не слушали его. «Мы с Леной, супругой Саши, делаем все возможное для того, чтобы его спасти», — заявил тогда Разин.

Прико был солистом «Ласкового мая» до 1989 года. Позднее он выступал в составе коллектива «Мама», а затем работал на стройке монтажником.

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