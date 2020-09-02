Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
2285-летняя история московского троллейбуса
11Названы лучшие орнитологические фото года
23:02 (мск), источник: Известия

Названы дата и место прощания с актрисой Печерниковой

Прощание с заслуженной актрисой РФ Ириной Печерниковой пройдет 4 сентября в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве.

Церемония будет закрытой, сообщили в среду, 2 сентября, в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

«Прощание пройдет в пятницу в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Оно будет закрытым, смогут присутствовать только родственники», — приводит сообщение гильдии ТАСС.

Печерникова умерла вечером 1 сентября — за день до своего 75-летия. Как стало известно, актрису кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище.

Причиной смерти артистки, по словам ее подруги актрисы Нины Давыдовой, стал инфаркт. Она рассказала, что это произошло в доме Печерниковой в деревне под Ростовом Великим. В половине девятого вечера они пошли ужинать, сели за стол «и всё». Прибывшая на вызов скорая констатировала смерть актрисы.

Ирина Печерникова родилась в Грозном в 1945 году, позже вместе с родителями переехала в Москву. Окончила Школу-студию МХАТ, играла в «Ленкоме», Театре имени Маяковского, Малом театре. Ее самой известной ролью в кино стала учительница Наталья Сергеевна в фильме «Доживем до понедельника». Свою последнюю роль она сыграла в 2019 году в фильме «Земля Эльзы», который пока не вышел в прокат. Жюри фестиваля «Читка» присудило картине диплом «За самый пронзительный актерский дуэт» за работу Печерниковой и Вениамина Смехова. В 2009 году вышла книга воспоминаний актрисы «Дожила до понедельника».

Все новости региона
 Сквозь стекло: водителей такси намерены защитить перегородкой
Цой мертв: что кроется за скандалом вокруг нового байопика
Фургалу предъявили обвинение в организации убийства
Скончался бывший солист группы «Ласковый май»
Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления ФРГ о Навальном
В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса
Россияне начнут получать новые надбавки от государства
Пропасть в Чехии оказалась почти бездонной
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Здоровье
Назван гриб, помогающий бороться с онкологией Особенно он популярен в Японии.
Hi-Tech
Intel представила новое поколение процессоров Первые массовые чипы компании на 10-нанометровом техпроцессе
Кино
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой Звезда фильма «Доживем до понедельника» скончалась на 75-м году жизни
Новости партнеров
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Американские власти отобрали у Huawei астрономическую сумму
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Россиянин перешел границы дозволенного со своей знакомой
Gnezdo.ru
Дети Пугачёвой и Галкина пошли в 1-ый класс
Младший сын Валерии женился
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Принц Гарри метит на трон короля
Леди
В моду резко ворвались слаксы: что это такое и как носить (фото) Стилист Ксения Ионова предлагает расширить горизонты и не носить одно и то же. Читай обзор самых актуальных брюк.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь