Названы дата и место прощания с актрисой Печерниковой

Церемония будет закрытой, сообщили в среду, 2 сентября, в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.
«Прощание пройдет в пятницу в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Оно будет закрытым, смогут присутствовать только родственники», — приводит сообщение гильдии ТАСС.
Печерникова умерла вечером 1 сентября — за день до своего 75-летия. Как стало известно, актрису кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище.
Причиной смерти артистки, по словам ее подруги актрисы Нины Давыдовой, стал инфаркт. Она рассказала, что это произошло в доме Печерниковой в деревне под Ростовом Великим. В половине девятого вечера они пошли ужинать, сели за стол «и всё». Прибывшая на вызов скорая констатировала смерть актрисы.
Ирина Печерникова родилась в Грозном в 1945 году, позже вместе с родителями переехала в Москву. Окончила Школу-студию МХАТ, играла в «Ленкоме», Театре имени Маяковского, Малом театре. Ее самой известной ролью в кино стала учительница Наталья Сергеевна в фильме «Доживем до понедельника». Свою последнюю роль она сыграла в 2019 году в фильме «Земля Эльзы», который пока не вышел в прокат. Жюри фестиваля «Читка» присудило картине диплом «За самый пронзительный актерский дуэт» за работу Печерниковой и Вениамина Смехова. В 2009 году вышла книга воспоминаний актрисы «Дожила до понедельника».