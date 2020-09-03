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06:58 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Полицейские застрелили в Вашингтоне афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия.

Источник: Reuters

«На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие», — заявили в полиции.

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Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм сообщил позднее журналистам, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором, предположительно, сидели вооруженные люди. Несколько людей выскочили из машины и бросились бежать. В этот момент один из полицейских выстрелил и попал в убегающего молодого человека. Тот был госпитализирован, в больнице констатировали его смерть.

«Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время (во время стрельбы — ред.)», — сказал Ньюсэм.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по США с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов, включая столицу Вашингтон, отмечались массовые беспорядки и грабежи.

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