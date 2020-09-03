Ефремов в суде признал свою вину в ДТП

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.
Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова в автоаварии со смертельным исходом.
«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», — сказала гособвинитель.
По словам прокурора, Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, перед ДТП он зашел в бар Ulyss. «Вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку по Москве», — подчеркнула представитель обвинения.
По ее словам, артист также допустил ряд нарушений ПДД, в том числе превышение скорости. «В результате произошло ДТП, произошло столкновение с машиной под управлением Захарова, у которого не было возможности избежать столкновения», — сказала гособвинитель.
Прокурор также призвала скептически относиться к прежнему заявлению Ефремова о потере памяти. «Первоначально Ефремов полностью признал вину и дал признательные показания, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Однако затем он от них отказался, сославшись, что не помнит ничего про день ДТП из-за сильного опьянения. Это произошло спустя несколько дней. Столь избирательная потеря памяти опровергается другими обстоятельствами дела, в том числе показаниями свидетелей автоаварии и протоколами первого допроса Ефремова», — сказала гособвинитель.
Ранее Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался под давлением адвоката, заявившего, что нашел доказательства невиновности актера.
Кроме того, Ефремов в суде заявлял, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда на садился. По его словам, он на 80% уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.