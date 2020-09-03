16:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Трехмиллиардная взятка дошла до прокуратуры
Завершено дело депутата Госдумы Вадима Белоусова.
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. Их обвиняют в получении взяток на общую сумму более 3 млрд руб. в составе преступной группы, в которую, по данным следствия, входил также бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его 78-летней тещи Маргариты Бутаковой — бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат». Как сообщают в Следственном комитете, их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Следствие полагает, что в период с 2011 по 2014 год Вадим Белоусов, бывший тогда депутатом челябинского заксобрания, и Маргарита Бутакова вместе с занимавшим в то время пост губернатора Челябинской области Михаилом Юревичем «и иными лицами» получили взятку от представителей
Маргариту Бутакову изначально подозревали в посредничестве при передаче взяток вместе с директором московского представительства компании «Макфа» Андреем Чуркиным (скрылся от следствия), затем обвинение в отношении нее переквалифицировали, сейчас она проходит по одной статье с зятем. Ее адвокат Евгений Еремеев заявлял «Ъ», что защита не согласна с обвинением.
Также юрист указал на множество процессуальных нарушений, выявленных защитой в ходе ознакомления с материалами дела.
В Генпрокуратуре сообщили, что дело Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой с обвинительным заключением замгенпрокурора Виктора Гриня направлено на рассмотрение в Челябинский областной суд.
Вадима Белоусова Госдума разрешила привлечь к уголовной ответственности, лишив его депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года по запросу Генпрокуратуры. За тогда проголосовали 353 депутата от «Единой России» и ЛДПР, против — 21 представитель «Справедливой России» (от нее избирался господин Белоусов) и КПРФ, еще два парламентария воздержались.
Парламентарий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, вину он не признает.
Михаил Юревич в 2017 году был объявлен в международный розыск и заочно арестован. К тому времени дело, связанное с «Южуралавтобаном», возбуждено еще не было, под уголовное преследование
Михаил Юревич покинул страну, сейчас бывший губернатор находится в Великобритании, которая отказалась выдавать его российским правоохранительным органам.
Артур Якушко, Челябинск