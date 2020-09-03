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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Трехмиллиардная взятка дошла до прокуратуры

Завершено дело депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. Их обвиняют в получении взяток на общую сумму более 3 млрд руб. в составе преступной группы, в которую, по данным следствия, входил также бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его 78-летней тещи Маргариты Бутаковой — бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат». Как сообщают в Следственном комитете, их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие полагает, что в период с 2011 по 2014 год Вадим Белоусов, бывший тогда депутатом челябинского заксобрания, и Маргарита Бутакова вместе с занимавшим в то время пост губернатора Челябинской области Михаилом Юревичем «и иными лицами» получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за общее покровительство при распределении госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог на общую сумму более 3 млрд руб.

Деньги, по информации СКР, передавались как в Челябинске, так и в столице.

Маргариту Бутакову изначально подозревали в посредничестве при передаче взяток вместе с директором московского представительства компании «Макфа» Андреем Чуркиным (скрылся от следствия), затем обвинение в отношении нее переквалифицировали, сейчас она проходит по одной статье с зятем. Ее адвокат Евгений Еремеев заявлял «Ъ», что защита не согласна с обвинением.

По его словам, госпожа Бутакова никогда не являлась госслужащей, не имела отношения к строительству дорог и никак не могла влиять на заключение контрактов с компанией «Южуралавтобан».
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Также юрист указал на множество процессуальных нарушений, выявленных защитой в ходе ознакомления с материалами дела.

В Генпрокуратуре сообщили, что дело Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой с обвинительным заключением замгенпрокурора Виктора Гриня направлено на рассмотрение в Челябинский областной суд.

Вадима Белоусова Госдума разрешила привлечь к уголовной ответственности, лишив его депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года по запросу Генпрокуратуры. За тогда проголосовали 353 депутата от «Единой России» и ЛДПР, против — 21 представитель «Справедливой России» (от нее избирался господин Белоусов) и КПРФ, еще два парламентария воздержались.

Тогда впервые за 25 лет подобный вопрос обсуждался в нижней палате в закрытом режиме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил это нежеланием делать из рассмотрения «пиар» и «зрелище».
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Парламентарий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, вину он не признает.

Михаил Юревич в 2017 году был объявлен в международный розыск и заочно арестован. К тому времени дело, связанное с «Южуралавтобаном», возбуждено еще не было, под уголовное преследование экс-глава региона попал по обвинению в получении взятки от министра здравоохранения Виталия Тесленко.

Михаил Юревич покинул страну, сейчас бывший губернатор находится в Великобритании, которая отказалась выдавать его российским правоохранительным органам.

Артур Якушко, Челябинск

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