Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов

«Он посмотрел на публичные демонстрации и пришел к выводу, что он великий государственный деятель. И вдруг решил использовать в своих интересах общественные движения, которые происходят в Хабаровском крае. Вы шантажируете этим участников процесса, меня, как прокурора», — сказал представитель надзорного ведомства.
Он напомнил, что до сегодняшнего дня Фургал дистанцировался от протестов и не заявлял о политической составляющей дела.
Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.