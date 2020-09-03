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15:38 (мск), источник: РИА Новости

Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал решил использовать протесты в регионе в своих интересах, заявил прокурор в Басманном суде Москвы на заседании по продлению Фургалу меры пресечения.

Источник: РИА "Новости"

«Он посмотрел на публичные демонстрации и пришел к выводу, что он великий государственный деятель. И вдруг решил использовать в своих интересах общественные движения, которые происходят в Хабаровском крае. Вы шантажируете этим участников процесса, меня, как прокурора», — сказал представитель надзорного ведомства.

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Он напомнил, что до сегодняшнего дня Фургал дистанцировался от протестов и не заявлял о политической составляющей дела.

Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала.

Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

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