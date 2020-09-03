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16:44 (мск), источник: РИА Новости

Ефремов выступил с последним словом в суде

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в зале Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости
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Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в Москве

«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно. <…> Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Алкоголь — дикое зло», — сказал он.

Ранее артист признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб человек. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита, в свою очередь, попросила «справедливый приговор», но без лишения свободы.

Свое окончательное решение по делу суд огласит в 11 утра 8 сентября.

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ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).

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Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.

В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.

Актер находится под домашним арестом. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за «пьяное» ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.

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