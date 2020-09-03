Рядом с портом Бейрута обнаружили более четырех тонн нитрата аммония

«На основании запроса таможенной службы порта Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило 4 склада за пределами гавани близ въезда № 9. Выяснилось, что на складах 4 тонны 350 килограмм (нитрата аммония)», — сообщается в заявлении.
Ранее директор морской гавани Басем Кейси заявил, что взрывоопасные вещества еще находятся на территории порта Бейрута, а таможенной службе направлен запрос на вывоз их за пределы ливанской столицы.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью.
Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.