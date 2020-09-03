20:02 (мск), источник: Коммерсантъ
В Беслане почтили память погибших заложников при захвате школы № 1
Город ангелов.
На три дня, с 1 по 3 сентября, жизнь в Северной Осетии замирает. Отменяются все развлекательные мероприятия и свадьбы. Люди вспоминают погибших в результате захвата заложников в бесланской школе № 1 и ее штурма 3 сентября 2004 года — 334 человека, 186 из которых — дети. Только приезжающих в Беслан и приходящих в разрушенную школу и на мемориальное кладбище «Город Ангелов», с каждым годом становится все меньше.
Как и всегда, начиная с первой годовщины в 2005-м, памятные мероприятия начались в Беслане в 9:05 1 сентября. В это время 16 лет назад террористы начали захват школы, сгоняя детей, их родителей и учителей прямо с торжественной линейки по случаю начала учебного года в спортивный зал.
Люди в зале, с раннего утра стоящие возле портретов своих детей, которым увешан весь зал, уже не плачут навзрыд, лишь молча утирают слезы. Те, кто приехал, проходят вдоль зала, аккуратно обходя заполненные гвоздиками воронки в полу. На выходе уже мало кто может сдерживать рыдания. Во дворе уже стоят дети с белыми шарами, которые выпускают в небо после минуты молчания.
«Нам снова сообщили, что расследование уголовного дела о террористическом акте
Третьего сентября на мемориальном кладбище «Город Ангелов» зачитали имена всех погибших заложников и десятерых сотрудников «Альфы» и «Вымпела», убитых во время штурма. Им в «Городе Ангелов» стоит отдельный памятник — плюшевый мишка, накрытый бронежилетом.
У одинаковых памятников на кладбище сидят люди. К ним подходят приезжие, выражают соболезнования. Многие — с детьми. «Мама, мне их так жалко, я бы им целый бассейн воды налила», — тихо говорит девочка лет семи своей матери, которая рассказала ей, что заложникам три дня не давали воды. Стоящая у памятника пожилая женщина рыдает, слыша это. Мужчина чуть поодаль отворачивается, чтобы не было видно его слез.
«Это все Дудь», — сказала мне одна из жительниц Беслана. Она уверена, что интерес к Беслану со стороны федеральных каналов связан с вышедшим год назад фильмом Юрия Дудя «Беслан. Помни»: «Он всех их пристыдил, что они стараются забыть. Так что теперь они приехали и снимают».
Фильм Юрия Дудя в Беслане вспоминают до сих пор. Герои фильма, которые благодаря ему получили долгожданную помощь, и просто жители Беслана, вновь и вновь просят передать ему слова благодарности. «Благодаря блогеру страна вспомнила, что у нас остались инвалиды», — говорит активист «Матерей Беслана» Марина Пак.
В годовщину начала штурма первой бесланской школы над мемориальным кладбищем «Город Ангелов» в небо вновь, уже в шестнадцатый раз поднялись 334 белых воздушных шара.
Заур Фарниев, Беслан
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