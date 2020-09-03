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20:02 (мск), источник: Коммерсантъ

В Беслане почтили память погибших заложников при захвате школы № 1

Город ангелов.

6
фотографий
6
фотографий

На три дня, с 1 по 3 сентября, жизнь в Северной Осетии замирает. Отменяются все развлекательные мероприятия и свадьбы. Люди вспоминают погибших в результате захвата заложников в бесланской школе № 1 и ее штурма 3 сентября 2004 года — 334 человека, 186 из которых — дети. Только приезжающих в Беслан и приходящих в разрушенную школу и на мемориальное кладбище «Город Ангелов», с каждым годом становится все меньше.

Как и всегда, начиная с первой годовщины в 2005-м, памятные мероприятия начались в Беслане в 9:05 1 сентября. В это время 16 лет назад террористы начали захват школы, сгоняя детей, их родителей и учителей прямо с торжественной линейки по случаю начала учебного года в спортивный зал.

Каждый год в это время в разрушенной школе, превращенной в мемориал, звучит школьный звонок и начинается возложение цветов.
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Люди в зале, с раннего утра стоящие возле портретов своих детей, которым увешан весь зал, уже не плачут навзрыд, лишь молча утирают слезы. Те, кто приехал, проходят вдоль зала, аккуратно обходя заполненные гвоздиками воронки в полу. На выходе уже мало кто может сдерживать рыдания. Во дворе уже стоят дети с белыми шарами, которые выпускают в небо после минуты молчания.

«Нам снова сообщили, что расследование уголовного дела о террористическом акте 1—3 сентября 2004 года снова продлено на несколько месяцев», — сказала «Ъ» сопредседатель организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. По ее словам, потерпевшие потребовали от следствия приобщить к делу решение Европейского суда по правам человека — он постановил, что пострадавшим от теракта государство не смогло обеспечить право на жизнь, безопасность и независимое судебное расследование, — но следователи категорически отказались это делать.

По словам родственников погибших, уже около десяти лет в рамках уголовного дела о захвате заложников в школе не проводится никаких следственных действий, нет даже следственной группы — она расформирована через четыре года после начала своей работы.
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Третьего сентября на мемориальном кладбище «Город Ангелов» зачитали имена всех погибших заложников и десятерых сотрудников «Альфы» и «Вымпела», убитых во время штурма. Им в «Городе Ангелов» стоит отдельный памятник — плюшевый мишка, накрытый бронежилетом.

У одинаковых памятников на кладбище сидят люди. К ним подходят приезжие, выражают соболезнования. Многие — с детьми. «Мама, мне их так жалко, я бы им целый бассейн воды налила», — тихо говорит девочка лет семи своей матери, которая рассказала ей, что заложникам три дня не давали воды. Стоящая у памятника пожилая женщина рыдает, слыша это. Мужчина чуть поодаль отворачивается, чтобы не было видно его слез.

В отличие от нескольких предыдущих лет, в этот раз в Беслане работали несколько групп федеральных каналов. Они по нескольку раз выходили в прямой эфир и рассказывали о происходящем.

«Это все Дудь», — сказала мне одна из жительниц Беслана. Она уверена, что интерес к Беслану со стороны федеральных каналов связан с вышедшим год назад фильмом Юрия Дудя «Беслан. Помни»: «Он всех их пристыдил, что они стараются забыть. Так что теперь они приехали и снимают».

Фильм Юрия Дудя в Беслане вспоминают до сих пор. Герои фильма, которые благодаря ему получили долгожданную помощь, и просто жители Беслана, вновь и вновь просят передать ему слова благодарности. «Благодаря блогеру страна вспомнила, что у нас остались инвалиды», — говорит активист «Матерей Беслана» Марина Пак.

В годовщину начала штурма первой бесланской школы над мемориальным кладбищем «Город Ангелов» в небо вновь, уже в шестнадцатый раз поднялись 334 белых воздушных шара.

Заур Фарниев, Беслан

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