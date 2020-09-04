Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
12:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Сердцебиение под руинами». В Бейруте надеются найти выжившего через месяц после взрыва

Спасатели в Бейруте ведут поиски в руинах здания, разрушенного после взрыва в порту Бейрута, надеясь найти выжившего человека. По некоторым сообщениям, сотрудники экстренных служб зафиксировали сердцебиение под обломками.

На месте спасательных работ часто призывают к тишине, чтобы услышать возможные крики о помощи | Источник: BBC News Русская служба

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа, когда во время ремонтных работ сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (также известной как нитрат аммония). Более 200 человек погибли, около 300 тыс. остались без крыши над головой.

В среду вечером группа спасателей из Чили проходила мимо разрушенного здания в историческом районе Бейрута Мар-Михаэль, и их специально обученная собака дала знак, что в руинах находится живой человек. Спасатели вернулись к этому дому на следующее утро — и собака снова показала на то же место — и снова дала сигнал, что под обломками есть выживший.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

После этого спасатели применили специальный сканер, который способен засечь сердцебиение или дыхание человека, а затем доставили на место оборудование для разбора завалов.

Новость
Разрушения в Бейруте показали с дрона (видео)

«[Признаки дыхания и пульса], а также показания температурных сенсоров означают, что есть вероятность присутствия жизни», — цитирует Рейтер одного из спасателей Эдди Битара.

Когда о находке спасателей сообщили журналисты, около здания начали собираться жители Бейрута с флагами.

Вечером операцию на месте приостановили до утра, однако волонтеры всю ночь пытались разбирать завалы вручную.

Спасатели из Чили

Спасатели разбились на группы по семь человек, чтобы аккуратно разбирать завалы. Периодически на месте работ объявлялась тишина, чтобы можно было услышать возможные крики о помощи, передает корреспондент Би-би-си в Бейруте Орла Герин.

Жители Бейрута надеются на чудо и ждут, что под завалами будет обнаружен живой человек | Источник: BBC News Русская служба

В операции участвуют сотрудники Красного Креста, военные, пожарные и добровольцы-спасатели. По их словам, чтобы добраться до возможно выжившего человека, понадобится по меньшей мере шесть часов.

Видео
В Бейруте продолжаются поисково-спасательные работы

Группа чилийских спасателей прибыла в Ливан 1 сентября. По данным источников в Ливане, у них есть высокочувствительная аппаратура, которая способна засечь дыхание человека на глубине 15 метров.

Пока не подтверждено, что под руинами действительно находится живой человек, однако собравшиеся не теряют надежды, сообщает наш корреспондент.

Тем временем ливанская армия сообщила, что около морского порта Бейрута были обнаружены четыре контейнера, в которых находились 4,3 тонны аммиачной селитры. Военные уточнили, что специалисты осматривают контейнеры, но не дали других подробностей.

Новость
Взрыв в Бейруте: спецслужбы предупреждали власти Ливана за две недели

Мар-Михаэль — один из наиболее пострадавших от взрыва районов Бейрута. Он находится неподалеку от порта, и до происшествия был центром ночной жизни города.

Долго ли можно выживать под руинами?

Спасатели ООН обычно прекращают поиски выживших примерно через 5−7 дней после катастрофы, если никто не был спасен из-под обломков в течение одного-двух дней.

Однако известны случаи, когда люди выживали под завалами гораздо дольше.

В декабре 2005 года 40-летняя женщина в контролируемом Пакистаном районе Кашмира была обнаружена живой более чем через два месяца после землетрясения в этом регионе. Она оказалась заблокированной в своей кухне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Взрыв в порту Бейрута
 ФСБ: задержаны участники закрытого интернет-сообщества, готовившие массо...
Пять лет назад мир потрясло фото погибшего мальчика-мигранта. Изменилось...
ФСБ заявила о предотвращении массовых убийств в ряде регионов
Анонсировано выступление Путина в Москве
Спортсменам из США грозит отстранение от Олимпиады
В бельгийском фонтане нашли саркофаг с сердцем мэра
Собянин предупредил об осложнении ситуации с COVID-19 осенью
Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Hi-Tech
Раскрыт необычный промокод AliExpress Это нужно всем!
Горячие темы на Авто
Если мы (русские) такие умные, то почему мы такие бедные? 172
Мнение --(личное ) 132
ПДД 126
Про этого... 105
Кино
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии Многие звезды посетили «Жара Kids Awards» вместе с детьми
Новости партнеров
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Ефремову утвердили окончательное обвинение
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Дети
Дочь Началовой выросла настоящей красавицей Как сейчас выглядит Вера Алдонина
Леди
5 звезд в нелепых черных нарядах Мероприятий по-прежнему до боли мало. Но к счастью, звезды умеют подкинуть нам пищу для язвительных замечаний в адрес их модных (или все же не очень) выходов.
Новости партнеров
Гигантский питон проглотил индонезийку целиком
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь