«Сердцебиение под руинами». В Бейруте надеются найти выжившего через месяц после взрыва

На месте спасательных работ часто призывают к тишине, чтобы услышать возможные крики о помощи | Источник: BBC News Русская служба
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа, когда во время ремонтных работ сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (также известной как нитрат аммония). Более 200 человек погибли, около 300 тыс. остались без крыши над головой.
В среду вечером группа спасателей из Чили проходила мимо разрушенного здания в историческом районе Бейрута Мар-Михаэль, и их специально обученная собака дала знак, что в руинах находится живой человек. Спасатели вернулись к этому дому на следующее утро — и собака снова показала на то же место — и снова дала сигнал, что под обломками есть выживший.
После этого спасатели применили специальный сканер, который способен засечь сердцебиение или дыхание человека, а затем доставили на место оборудование для разбора завалов.
«[Признаки дыхания и пульса], а также показания температурных сенсоров означают, что есть вероятность присутствия жизни», — цитирует Рейтер одного из спасателей Эдди Битара.
Когда о находке спасателей сообщили журналисты, около здания начали собираться жители Бейрута с флагами.
Вечером операцию на месте приостановили до утра, однако волонтеры всю ночь пытались разбирать завалы вручную.
Спасатели из Чили
Спасатели разбились на группы по семь человек, чтобы аккуратно разбирать завалы. Периодически на месте работ объявлялась тишина, чтобы можно было услышать возможные крики о помощи, передает корреспондент Би-би-си в Бейруте Орла Герин.
Жители Бейрута надеются на чудо и ждут, что под завалами будет обнаружен живой человек | Источник: BBC News Русская служба
В операции участвуют сотрудники Красного Креста, военные, пожарные и добровольцы-спасатели. По их словам, чтобы добраться до возможно выжившего человека, понадобится по меньшей мере шесть часов.
Группа чилийских спасателей прибыла в Ливан 1 сентября. По данным источников в Ливане, у них есть высокочувствительная аппаратура, которая способна засечь дыхание человека на глубине 15 метров.
Пока не подтверждено, что под руинами действительно находится живой человек, однако собравшиеся не теряют надежды, сообщает наш корреспондент.
Тем временем ливанская армия сообщила, что около морского порта Бейрута были обнаружены четыре контейнера, в которых находились 4,3 тонны аммиачной селитры. Военные уточнили, что специалисты осматривают контейнеры, но не дали других подробностей.
Мар-Михаэль — один из наиболее пострадавших от взрыва районов Бейрута. Он находится неподалеку от порта, и до происшествия был центром ночной жизни города.
Долго ли можно выживать под руинами?
Спасатели ООН обычно прекращают поиски выживших примерно через 5−7 дней после катастрофы, если никто не был спасен из-под обломков в течение одного-двух дней.
Однако известны случаи, когда люди выживали под завалами гораздо дольше.
В декабре 2005 года 40-летняя женщина в контролируемом Пакистаном районе Кашмира была обнаружена живой более чем через два месяца после землетрясения в этом регионе. Она оказалась заблокированной в своей кухне.
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