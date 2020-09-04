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08:10 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Два человека погибли, когда плавкран «Черноморец-34» выбросило на отмель в Уссурийском заливе из-за бушующего в Приморье тайфуна «Майсак».

Ранее один человек погиб от последствий тайфуна в селе Лукьяновка Шкотовского района, общее число жертв стихии, таким образом, выросло до трех человек.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в четверг около 23.25 (16.25 мск) в бухте Тепляковского. На отмель выбросило плавучий кран «Черноморец-34», принадлежащий ПАО «Славянский судоремонтный завод». На борту находились девять членов экипажа.

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«В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали, спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует», — сообщили в прокуратуре.

В региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась.

По факту происшествия проводится проверка.

Всего в результате разгула стихии в Приморье пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.

Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, зафиксированы порывы ветра до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский в четверг днем закрыли из-за ураганного ветра.

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