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20:02 (мск), источник: РБК

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 38 тыс

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 за апрель—июль достигло 37 938 человек, следует из данных Росстата. Летальность вируса составила 4,5%

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:28 MSK, 04.09
Инфицировано1 015 105+5 110
22.08
4921
23.08
4852
24.08
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4696
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29.08
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4.09
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22.084.09
Скончалось17 649+121
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121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
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28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
22.084.09
Выздоровело832 747+5 812
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
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26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
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30.08
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6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
22.084.09
Инфицировано26 398 466+296 367
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
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29.08
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30.08
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31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
22.084.09
Скончалось870 477+6 062
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
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4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
22.084.09
Выздоровело17 565 712+224 542
22.08
171105
23.08
195197
24.08
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206031
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27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
22.084.09
Источник: РИА "Новости"

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июле составило 10 079 человек, в том числе для 5922 из них коронавирус стал основной причиной смерти (включая случаи, когда вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно из-за него), следует из данных Росстата.

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COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили смерть 1191 пациентов. В еще 2966 случаях COVID-19 не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Всего за апрель—июль смертность с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составила 37 938 человек (из них 2825 умерших в апреле, 12 699 в мае, 12 335 в июне и 10 079 в июле). Доля умерших в апреле—июле достигла 4,5% от количества подтвержденных случаев заболевания (839 981 человек по состоянию на 31 июля, по данным оперативного штаба правительства (pdf).

Это выше среднемировых показателей: в соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-19 в мире составляет 3,7% (методика учета заболевших и умерших в разных странах отличается).

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июля, от коронавируса умерло 13 963 человек (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти), что меньше данных Росстата.

Всего, по данным Росстата, общий уровень смертности за январь—июль составил 1,13 млн человек, что на 5,4% выше аналогичного периода прошлого года.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 1 015 105 заражений инфекцией. Общее число летальных исходов составило 17 649.

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