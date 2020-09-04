20:02 (мск), источник: РБК
Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 38 тыс
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 за апрель—июль достигло 37 938 человек, следует из данных Росстата. Летальность вируса составила 4,5%
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июле составило 10 079 человек, в том числе для 5922 из них коронавирус стал основной причиной смерти (включая случаи, когда вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно
COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, которые ускорили смерть 1191 пациентов. В еще 2966 случаях COVID-19 не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
Всего за апрель—июль смертность с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составила 37 938 человек (из них 2825 умерших в апреле, 12 699 в мае, 12 335 в июне и 10 079 в июле). Доля умерших в апреле—июле достигла 4,5% от количества подтвержденных случаев заболевания (839 981 человек по состоянию на 31 июля, по данным оперативного штаба правительства (pdf).
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июля, от коронавируса умерло 13 963 человек (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти), что меньше данных Росстата.
По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 1 015 105 заражений инфекцией. Общее число летальных исходов составило 17 649.