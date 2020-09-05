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08:42 (мск), источник: РБК

В США подозреваемому в атаке на Tesla россиянину предъявили обвинение

В США федеральное жюри штата Невада предъявило официальное обвинение 27-летнему россиянину Егору Крючкову, которого ранее задержали за предполагаемую попытку организации киберпреступления. Об этом говорится на сайте американского министерства юстиции.

Источник: Reuters

«Гражданин России обвиняется в участии в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера», — уточняется в сообщении.

По версии обвинения, Крючков с сообщниками хотели внедрить вредоносное ПО в компьютерную сеть компании, расположенной в Неваде. Хакерская программа должна была предоставить доступ к данным организации. Злоумышленники намеревались использовать их для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию.

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Чтобы реализовать план, россиянин и остальные участники сговора, как указано в сообщении, с 16 июля 2020 года по 22 августа 2020 года пытались подкупить сотрудника фирмы, который закачал бы в сеть необходимую программу. Минюст США сообщал, что Крючков предлагал неназванному работнику $1 млн за пособничество.

До задержания с подозреваемым связались сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР), после чего он попытался покинуть страну, попросив знакомого купить билет на самолет. Крючков был задержан в Лос-Анджелесе 22 августа.

Портал Teslarati писал, что Крючков пытался украсть данные невадского завода Tesla. Основатель и гендиректор компании Илон Маск прокомментировал это сообщение, указав, что он «очень признателен». «Это была серьезная атака», — отметил Маск.

Родственники и знакомые Крючкова рассказали РБК, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал. Они сообщили, что у задержанного есть адвокат по назначению, однако связаться с россиянином через него невозможно. В российском посольстве пообещали оказать Крючкову «необходимое консульско-правовое содействие».

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