11:20 (мск), источник: РБК
За сутки в России умерли 110 человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба, с начала пандемии в стране умерли 17,7 тыс. человек. За сутки в России выявили 5,2 тыс. заболевших.
За последние 24 часа в России умерли 110 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Всего в стране по состоянию на 5 сентября после заражения скончались 17 759 человек.
В Москве за все время умерли 4878 человек (плюс 11 за последние сутки). На втором месте по общему числу жертв идет
Помимо этого за сутки в России COVID-19 выявили у 5,2 тыс. человек. С начала пандемии в стране подтверждено более 1 020 310 случаев инфицирования, 838 тыс. пациентов уже вылечились.
Накануне данные по смертности от коронавируса в стране представил Росстат. Из них следует, что за апрель—июль от COVID-19 умерли 37 908 россиян. В июле общее число зарегистрированных умерших составило 10 079 человек, в 4,8 тыс. случаях коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти. Разница между данными Росстата и оперштаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.
По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в мире скончались 874,7 тыс. человек, ВОЗ сообщает о 865 тыс. умерших.