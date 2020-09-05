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11:20 (мск), источник: РБК

За сутки в России умерли 110 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в стране умерли 17,7 тыс. человек. За сутки в России выявили 5,2 тыс. заболевших.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:28 MSK, 05.09
Инфицировано1 020 310+5 205
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
22.084.09
Скончалось17 759+110
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
22.084.09
Выздоровело838 126+5 379
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
22.084.09
Инфицировано26 638 387+314 168
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
22.084.09
Скончалось875 031+5 955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
22.084.09
Выздоровело17 739 336+202 461
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
22.084.09
Источник: Агентство «Москва»

За последние 24 часа в России умерли 110 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Всего в стране по состоянию на 5 сентября после заражения скончались 17 759 человек.

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В Москве за все время умерли 4878 человек (плюс 11 за последние сутки). На втором месте по общему числу жертв идет Санкт-Петербург, где скончались 2522 человека (19 за минувший день), на третьем — Московская область (всего — 1213, за последние 24 часа — четыре человека).

Помимо этого за сутки в России COVID-19 выявили у 5,2 тыс. человек. С начала пандемии в стране подтверждено более 1 020 310 случаев инфицирования, 838 тыс. пациентов уже вылечились.

Накануне данные по смертности от коронавируса в стране представил Росстат. Из них следует, что за апрель—июль от COVID-19 умерли 37 908 россиян. В июле общее число зарегистрированных умерших составило 10 079 человек, в 4,8 тыс. случаях коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти. Разница между данными Росстата и оперштаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в мире скончались 874,7 тыс. человек, ВОЗ сообщает о 865 тыс. умерших.

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