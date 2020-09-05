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5 сентября, источник: ТАСС

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Всего от инфекции в столице умер 4 891 человек.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:28 MSK, 06.09
Инфицировано1 020 310+5 205
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Скончалось17 759+110
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Выздоровело838 126+5 379
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Инфицировано26 720 815+226 901
23.08
253676
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230489
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Скончалось876 746+4 496
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254501
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4.09
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5.09
204748
23.085.09
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз “пневмония” и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего в столице умер 4 891 человек с коронавирусом.

На 31 августа в Москве зафиксировали более 265,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 220,4 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 26,6 млн человек, свыше 874 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 1 020 310 случаев заражения, выздоровели 838 126 человек, умерли 17 759.

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