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07:16 (мск), источник: Газета.Ру

Японцы готовятся к эвакуации из-за супертайфуна «Хайшэнь»

Жители Японии готовятся к эвакуации из-за приближающегося супертайфуна «Хайшэнь». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2020

Национальное метеорологическое управление страны уточнило, что эвакуированы будут сотни тысяч проживающих на юге и юго-западе, среди которых префектуры Кумамото, Кагосима, а также Окинава и Нагасаки. Жители находящихся под угрозой областей получили письма с рекомендациями по эвакуации.

Там также отметили, что природная стихия принесет с собой «рекордный объем осадков за короткий промежуток времени»: 600 мм осадков за сутки.

В Японии были отменены более 550 внутренних рейсов, а Железнодорожный оператор JR West с понедельника, 7 сентября, приостанавливает движение поездов.

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