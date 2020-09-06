07:16 (мск), источник: Газета.Ру
Японцы готовятся к эвакуации из-за супертайфуна «Хайшэнь»
Жители Японии готовятся к эвакуации
Национальное метеорологическое управление страны уточнило, что эвакуированы будут сотни тысяч проживающих на юге и
Там также отметили, что природная стихия принесет с собой «рекордный объем осадков за короткий промежуток времени»: 600 мм осадков за сутки.
В Японии были отменены более 550 внутренних рейсов, а Железнодорожный оператор JR West с понедельника, 7 сентября, приостанавливает движение поездов.