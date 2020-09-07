Индия вышла на второе в мире место по числу заразившихся коронавирусом

Значительный рост заболеваемости наблюдается в стране последний месяц. Очагами распространения инфекции становятся небольшие города и деревни. За последние сутки инфекцию подтвердили у 90 тысяч человек.
Спустя пять месяцев после начала эпидемии свою работу возобновил делийский метрополитен. В поезда пускают только людей в защитных масках, у которых нет симптомов болезни. До закрытия общественный транспорт перевозил в среднем 2,6 млн пассажиров в день.
По данным на 7 сентября, в Индии выявили 4,2 млн случаев COVID-19, больше 71 тысячи человек стали жертвами вируса. На первом месте остаются США — 6,2 млн больных, около 189 тысячи смертей. Всего в мире зарегистрировали больше 27 млн заражений коронавирусом, его жертвами стали 883 тысячи человек.
Рекордный рост числа инфицирований во всем мире зафиксировали 6 сентября — инфекцию подтвердили у 304 тысяч человек. В некоторых странах — Италии, Испании и Германии — количество больных достигло апрельских и майских показателей.