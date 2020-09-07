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10:09 (мск), источник: RTVi

Индия вышла на второе в мире место по числу заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки Индия обогнала Бразилию и вышла на второе в мире место по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 7 сентября сообщает NDTV.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 07.09
Инфицировано1 030 690+5 185
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Выздоровело843 277+2 328
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Скончалось883 538+3 778
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Источник: Reuters

Значительный рост заболеваемости наблюдается в стране последний месяц. Очагами распространения инфекции становятся небольшие города и деревни. За последние сутки инфекцию подтвердили у 90 тысяч человек.

Однако, отмечает Associated Press, власти продолжают ослаблять ограничения, чтобы помочь экономике, которая за второй квартал резко сократилась на 23,9% в сравнении с 2019 годом.
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Спустя пять месяцев после начала эпидемии свою работу возобновил делийский метрополитен. В поезда пускают только людей в защитных масках, у которых нет симптомов болезни. До закрытия общественный транспорт перевозил в среднем 2,6 млн пассажиров в день.

По данным на 7 сентября, в Индии выявили 4,2 млн случаев COVID-19, больше 71 тысячи человек стали жертвами вируса. На первом месте остаются США — 6,2 млн больных, около 189 тысячи смертей. Всего в мире зарегистрировали больше 27 млн заражений коронавирусом, его жертвами стали 883 тысячи человек.

Рекордный рост числа инфицирований во всем мире зафиксировали 6 сентября — инфекцию подтвердили у 304 тысяч человек. В некоторых странах — Италии, Испании и Германии — количество больных достигло апрельских и майских показателей.

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