В Сочи к поискам заблудившихся туристов подключили лошадей и собак

Все экстренные службы спасения участвуют в поисковой операции в горах Сочи. Как напоминает ГТРК «Вести Сочи» в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», большая группа туристов не выходит на связь уже сутки.
Известно, что среди заблудившихся — восемь детей 9−16 лет и трое взрослых. Накануне утром, 6 сентября, группа, не зарегистрировавшись, отправилась в поход из поселка Эсто-Садок. Они планировали добраться до озера, которое находится в районе Роза Пик на высоте 2 320 метров. Это южный склон Розы Хутор. С тех пор связь с ними не установлена.
Оперативный штаб развернут в администрации Красной Поляны. Его возглавил мэр курорта Алексей Копайгородский. В состав штаба вошли также представители городской администрации и экстренных служб.
Как рассказал глава Сочи, сейчас городские службы, «Служба спасения Сочи» работают в зоне поисков. В операции принимают участие полиция, СПАС, ЮРПСО, сотрудники Росгвардии, казачьи отряды муниципалитета. В штабе находятся на постоянной связи с родственниками заблудившихся туристов. К поискам также будет привлечен конный расчет на лошадях, кинологическая служба и вертолет Ми-8.
По последней информации, дети, пропавшие в горах Красной Поляны, — ученики тверской спортивной школы олимпийского резерва. С ними приехал руководитель группы — 36-летний мужчина, а также двое сопровождающих — 20 и 21 года.