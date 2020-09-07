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15:06 (мск), источник: Интерфакс

Француз в погоне за мухой взорвал дом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — В департаменте Дордонь пожилой мужчина устроил взрыв в собственном доме, пытаясь убить муху электрической мухобойкой, пишет Sud-Ouest.

Источник: Gabriel Manlake/CC0

Это случилось в минувшую пятницу около 19:45 в городе Паркуль-Шено. Мужчина собирался поужинать, назойливая муха его раздражала.

Установлено, что в доме была утечка газа, и разряд электромухобойки вызвал взрыв.
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Хозяин дома, которому за 80, отделался легким ожогом. Его госпитализировали из предосторожности для обследования, а затем он был переведен в кемпинг, сообщает ВВС. Дом находится в аварийном состоянии, там частично обрушился потолок. Ремонтом займется родня пострадавшего.

О судьбе мухи журналистам ничего не известно.

В тот же вечер, в том же департаменте в городе Бержерак пожаром был уничтожен целый этаж жилого дома. Семья с тремя детьми осталась без крова. Как пишет France Bleu, вероятной причиной пожара стало неправильное обращение с противокомариной спиралью, которая должна медленно гореть, отгоняя насекомых.

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