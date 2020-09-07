За сутки в России выявили 5185 новых случаев COVID-19

Согласно опубликованным данным, суточный рост 23 дня не превышает 0,5%.
За сутки зафиксирован 51 летальный исход, выздоровели 2328 пациентов.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 17 871 летальных исходов, выздоровели 843 277 человек.
5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российских регионах нет второй волны распространения коронавиуса — то, что сейчас происходит, является продолжением первой волны.
«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — объяснил он.