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10:48 (мск), источник: Известия

За сутки в России выявили 5185 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 5185 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 07.09
Инфицировано1 030 690+5 185
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
24.086.09
Скончалось17 871+51
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
24.086.09
Выздоровело843 277+2 328
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
24.086.09
Инфицировано27 114 571+221 766
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
24.086.09
Скончалось883 538+3 778
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
24.086.09
Выздоровело18 140 467+206 933
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
24.086.09
Источник: Известия

Согласно опубликованным данным, суточный рост 23 дня не превышает 0,5%.

За сутки зафиксирован 51 летальный исход, выздоровели 2328 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 17 871 летальных исходов, выздоровели 843 277 человек.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российских регионах нет второй волны распространения коронавиуса — то, что сейчас происходит, является продолжением первой волны.

«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — объяснил он.

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