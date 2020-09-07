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11:05 (мск), источник: Life.ru

В горах под Сочи нашли пропавшую группу туристов с воспитанниками спортшколы

Она вышла на связь, за ней направят вертолёт.

Источник: МЧС РФ

Пропавшая в Краснодарском крае группа туристов из 11 человек, в том числе восьми воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, нашлась. Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

По словам собеседника, взрослые и дети находятся в районе Хмелёвских озёр. В ближайшее время за ними вышлют вертолёт.

Напомним, группа туристов из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних не предупредила МЧС о своём походе. Утром 6 сентября она вышла из посёлка Эсто-Садок к озеру, расположенному в районе Роза Пик.

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