11:05 (мск), источник: Life.ru
В горах под Сочи нашли пропавшую группу туристов с воспитанниками спортшколы
Она вышла на связь, за ней направят вертолёт.
Пропавшая в Краснодарском крае группа туристов из 11 человек, в том числе восьми воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, нашлась. Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.
По словам собеседника, взрослые и дети находятся в районе Хмелёвских озёр. В ближайшее время за ними вышлют вертолёт.
Напомним, группа туристов из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних не предупредила МЧС о своём походе. Утром 6 сентября она вышла из посёлка