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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о похищении в Минске Марии Колесниковой

Сегодня утром, 7 сентября, у Национального художественного музея в Минске неизвестные посадили в микроавтобус члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову и увезли в неизвестном направлении, сообщил белорусский портал tut.by со ссылкой на очевидца. В совете не знают, где находится Колесникова, связаться с ней не удается. Член президиума совета оппозиции Максим Знак сообщил «РИА Новости», что Мария Колесникова задержана.

Источник: AFP 2020

«Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью “Связь” на борту и сзади была марка “Соболь”. Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — рассказала очевидец произошедшего.

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Также нет связи с пресс-секретарь Координационного совета Антоном Родненковым, с членом КС и старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем совета Иванов Кравцовым. Об этом сообщил Tut.by другой член КС Максим Знак.

Несколько дней назад другой член президиума КС и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию. Свой отъезд в Польшу она объяснила угрозой ареста. Ранее из Белоруссии в Литву уехала сама Светлана Тихановская.

Мария Колесникова — член президиума координационного совета и координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико. Неделю назад она объявила о создании новой политической партии «Вместе». Колесникова также проходит свидетелем по уголовному делу о захвате власти, возбужденному СК Белоруссии по факту создания координационного совета.

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12:05 (мск)© Ньюстюб
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