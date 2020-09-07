СМИ сообщили о похищении в Минске Марии Колесниковой

«Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью “Связь” на борту и сзади была марка “Соболь”. Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — рассказала очевидец произошедшего.
Также нет связи с пресс-секретарь Координационного совета Антоном Родненковым, с членом КС и старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем совета Иванов Кравцовым. Об этом сообщил Tut.by другой член КС Максим Знак.
Несколько дней назад другой член президиума КС и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию. Свой отъезд в Польшу она объяснила угрозой ареста. Ранее из Белоруссии в Литву уехала сама Светлана Тихановская.
Мария Колесникова — член президиума координационного совета и координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико. Неделю назад она объявила о создании новой политической партии «Вместе». Колесникова также проходит свидетелем по уголовному делу о захвате власти, возбужденному СК Белоруссии по факту создания координационного совета.