МВД Белоруссии сообщило о задержании 633 участников воскресных акций протеста

«Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тыс. человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Белорусский правозащитный центр «Весна» опубликовал фамилии почти 200 задержанных в Минске 6 сентября. Также правозащитники сообщили о более чем 30 задержанных в Бресте. Задержания происходили и в других белорусских городах — Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после выборов президента страны. ЦИК признал победу Александра Лукашенко (80,1% голосов), его оппоненты считают победителем Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИКа). За время протестов пострадало более 800 человек, погибли четверо.