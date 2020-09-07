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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Белоруссии сообщило о задержании 633 участников воскресных акций протеста

МВД Белоруссии оценило численность участников воскресных акций протеста в республике в 31 тыс. человек. Акции прошли в Минске и еще нескольких городах. По данным МВД, 633 их участника были задержаны, 363 из них останутся в СИЗО до суда.

Источник: Reuters

«Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тыс. человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Белорусский правозащитный центр «Весна» опубликовал фамилии почти 200 задержанных в Минске 6 сентября. Также правозащитники сообщили о более чем 30 задержанных в Бресте. Задержания происходили и в других белорусских городах — Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после выборов президента страны. ЦИК признал победу Александра Лукашенко (80,1% голосов), его оппоненты считают победителем Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИКа). За время протестов пострадало более 800 человек, погибли четверо.

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