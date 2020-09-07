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14:28 (мск), источник: РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

По словам главы ведомства Аллы Самойловой, разночтения в данных были выявлены из-за того, что медучреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто скончался в ковидных стационарах.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

По словам главы ведомства, Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных с коронавирусом.

Было поручение проанализировать все летальные исходы в ковидных стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19.
Алла Самойлова
глава Росздравнадзора

Самойлова объяснила это тем, что медучреждения по-разному кодируют причины смерти тех, кто умер на койках в стационарах, предназначенных для лечения коронавируса. В частности, у некоторых из умерших в качестве причины смерти записывались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.

Как отметила глава Росздравнадзора, то, как шифровалась смертность от коронавируса в этих стационарах, должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».

4 сентября Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в стране. По его подсчетам, с апреля по июль включительно умерли 37 908 россиян с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в стране насчитывается 17 871 жертва коронавируса.

Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.
Новость
Смертность разошлась с коронавирусом

В июне глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождения в данных по смертности от коронавируса. «Оперативный штаб дает оперативные данные. Безусловно, там самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему. У нас другая методология расчета. Мы получаем данные из ЕГР загс (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. — РБК), куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также напрямую получаем окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления», — сообщил он.

Малков рассказал, что Росстат разработал отдельную таблицу по коронавирусу, в которой выделено четыре колонки. В первую заносятся люди, которые умерли от подтвержденного диагноза «коронавирус». Во вторую — те, у кого коронавирус предполагается как основная причина смерти, но окончательные результаты анализов и заключения патологоанатомов еще не готовы. В третью колонку попадают люди, у которых при наличии другого заболевания коронавирус повлиял на скорость приближения смерти. В четвертую — пациенты, присутствие коронавируса у которых вообще не повлияло на наступление смерти.

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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
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