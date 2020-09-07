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16:30 (мск), источник: РИА Новости

Навального вывели из комы

ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. Алексея Навального вывели из медицинской комы, в которой он находился 19 дней, и отключили от аппарата ИВЛ, сообщили в берлинской клинике Charite.

Источник: AP 2020

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в Charite, улучшилось. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — добавляется в релизе.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.

Позднее Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.

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