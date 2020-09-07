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20:28 (мск), источник: ТАСС

В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы

Житель Завханского аймака на западе страны в августе употребил в пищу мясо сурков, вследствие чего произошло заражение.

Источник: AFP 2020
Новость
В Калифорнии впервые за пять лет мужчина заболел чумой

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Монгольские медики зарегистрировали еще один смертельный исход в результате заражения бубонной чумой. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местный департамент природно-очаговых заболеваний.

По его данным, 38-летний житель Завханского аймака на западе страны в августе употребил в пищу мясо сурков, вследствие чего заразился чумой и умер. При этом у 25 человек, с которыми контактировал мужчина, инфекция выявлена не была.

Ранее сообщалось о смерти 42-летнего жителя Ховдского аймака и 15-летнего подростка из Гоби-Алтайского аймака, которые также умерли в результате заражения бубонной чумой.

Одними из основных переносчиков инфекции являются грызуны, в том числе тарбаганы (монгольские сурки), мясо которых в Монголии считается деликатесом. На настоящий момент отстрел этих животных в стране является незаконным, однако многие граждане игнорируют запрет.

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