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21:55 (мск), источник: ТАСС

Коронавирусом в Турции заразились 12 туристов из России

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

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Источник: Reuters

«Сейчас мы, то есть посольство [России в Турции] и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице», — сказал дипломат.

Ерхов, обращаясь к планирующим отдых на территории Турции российским гражданам, рекомендовал в обязательном порядке приобретать медицинскую страховку, которая покрывала бы расходы по лечению заболеваний, вызываемых коронавирусом.

По словам посла, у одного из госпитализированных туристов возникла проблема в связи с отсутствием соответствующей страховки. Однако, несмотря на данную проблему, ему все же была предоставлена необходимая медицинская помощь.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа начались прямые перелеты в Турцию — в Анталью, Даламан и Бодрум.

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Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 279 тыс., умерли 6 673 человека, выздоровели 251 105 пациентов.

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