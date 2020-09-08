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11:21 (мск), источник: Известия

Михаила Ефремова повезли на оглашение приговора без вещей

Актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, повезли в Пресненский суд на оглашение приговора. Артист вышел из дома без вещей, в его руках была только папка с документами, сообщает корреспондент «Известий» 8 сентября.

Источник: РИА "Новости"

У дома артиста ждали его поклонники, у здания суда были замечены актер Иван Охлобыстин с супругой и музыкант Гарик Сукачев. Заседание начнется в 11:00 мск.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, его подзащитный не думал о подаче прошения о помиловании и не рассчитывает на мягкое наказание. Сам же Пашаев полагает, что Ефремову дадут шесть-восемь лет колонии.

В тот же день Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову.

ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фургоном «Лада». Находившийся в машине курьер Сергей Захаров скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 31 августа актер впервые дал показания, в которых заявил, что не употребляет наркотики и не знает, откуда у него в организме следы запрещенных веществ. При этом ранее на психолого-психиатрической экспертизе артист подтвердил, что принимал запрещенные препараты неоднократно и систематически. Также Ефремов признался, что в день ДТП выпил бутылку водки.

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11:27 (мск)© Ньюстюб
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РИА Новости
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Источник трансляции: РИА Новости
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