Михаила Ефремова повезли на оглашение приговора без вещей

У дома артиста ждали его поклонники, у здания суда были замечены актер Иван Охлобыстин с супругой и музыкант Гарик Сукачев. Заседание начнется в 11:00 мск.
Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, его подзащитный не думал о подаче прошения о помиловании и не рассчитывает на мягкое наказание. Сам же Пашаев полагает, что Ефремову дадут шесть-восемь лет колонии.
В тот же день Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову.
ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фургоном «Лада». Находившийся в машине курьер Сергей Захаров скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 31 августа актер впервые дал показания, в которых заявил, что не употребляет наркотики и не знает, откуда у него в организме следы запрещенных веществ. При этом ранее на психолого-психиатрической экспертизе артист подтвердил, что принимал запрещенные препараты неоднократно и систематически. Также Ефремов признался, что в день ДТП выпил бутылку водки.