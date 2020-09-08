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12:37 (мск), источник: РИА Новости

В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Принц Эрнст Август V Ганноверский был арестован в федеральной земле Верхняя Австрия после угроз в адрес служанки и порчи имущества, сообщила во вторник австрийская газета Kronen Zeitung.

Источник: Reuters

Сообщается, что в понедельник около 17.00 по местному времени (18.00 мск) полицейские окружили охотничий домик 66-летнего главы Ганноверской династии в Верхней Австрии.

По данным газеты, правоохранители приехали после жалобы служанки, которая работает в доме Эрнста Августа.

Она утверждала, что он угрожал ей и ее мужу, что отправит к ним «головорезов», если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Кроме того, как пишет издание, Эрнст Август вырвал дорожный знак и разбил окно на объекте фонда герцога Камберлендского.

Как напоминают немецкие СМИ, Эрнст Август V Ганноверский в последнее время часто привлекал к себе внимание, 15 июля он напал на сотрудников полиции, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Однако менее чем через неделю он приехал в полицейский участок, вооруженный бейсбольной битой, и угрожал двум правоохранителям.

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