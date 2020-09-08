13:00 (мск), источник: Ведомости
Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Актер признан виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб.
В ходе заседания судья со ссылкой на результаты проведенного в рамках дела исследования указала, что Jeep, за рулем которого в момент аварии находился Ефремов, был полностью исправен, тогда как сам артист — сильно пьян. Кроме того, в организме актера и в салоне его машины были найдены следы наркотических веществ. Также, по словам судьи, все улики, показания свидетелей ДТП и видеозаписи доказывают, что за рулем автомобиля находился именно Ефремов, так что аварию устроил именно он, а не
Показания актера, в которых он заявлял, что за рулем автомобиля находился другой человек, суд не счел достоверными.
При этом в итоге судья сочла, что Ефремов раскаялся в содеянном. Накануне, 3 сентября, актер признал свою вину в ДТП.
По данным следствия, 8 июня Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ехал на автомобиле Jeep Grand Cherokee по Москве, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице. 20 июля московская прокуратура утвердила обвинение Ефремову по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Максимальный срок за такое деяние составляет до 12 лет лишения свободы.
На следующий день после инцидента Ефремов признал свою вину в ДТП. 9 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца, позже этот срок был продлен до 22 января. Артист принес извинения родственникам погибшего и предложил денежную компенсацию, однако те отказались. Позже адвокат актера заявил о невиновности своего клиента и пояснил, что дать денег семье Захарова актер хотел «как верующий человек». Сам Ефремов сказал, что не помнит, что произошло, поэтому не может назвать себя виновным. При этом в суде была показана видеозапись, где актер при даче показаний сотруднику ДПС сразу после ДТП признается, что был пьяным за рулем. Позже Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят с водительского сидения автомобиля сразу после аварии.