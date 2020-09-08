19:53 (мск), источник: Коммерсантъ
В Минэнерго нашлись особо крупные махинации
По делу о хищениях проведены обыски и допросы.
Сотрудники ФСБ и главного следственного управления (ГСУ) СКР провели обыски у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников по уголовному делу о предлагаемом мошенничестве в особо крупном размере. После следственных действий в министерстве Кожуховского, по неподтвержденным официально данным, доставили на допрос в следственный комитет.
Утром сотрудники СКР и управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом — их оформили как неотложные следственные действия.
До недавнего времени он расследовал другое резонансное дело — в отношении крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами следствия, а Бакун переключился на энергетику.
По данным следствия, хищения были совершены в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013−2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы
По неподтвержденным официально данным, после допроса замминистра мог быть задержан.
Его коллега Игорь Кожуховский остался дома, где и проводился обыск, по причине того, что он лечится от коронавируса в амбулаторных условиях.
Источник «Ъ» в Следственном комитете подтвердил сам факт проведения следственных действий по делу о мошенничестве в Минэнерго, но от подробных комментариев воздержался. В министерстве оперативно комментарии не предоставили.
Николай Сергеев