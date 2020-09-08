Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
2710 дней, которые потрясли Минск
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
19:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В Минэнерго нашлись особо крупные махинации

По делу о хищениях проведены обыски и допросы.

Сотрудники ФСБ и главного следственного управления (ГСУ) СКР провели обыски у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников по уголовному делу о предлагаемом мошенничестве в особо крупном размере. После следственных действий в министерстве Кожуховского, по неподтвержденным официально данным, доставили на допрос в следственный комитет.

Утром сотрудники СКР и управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом — их оформили как неотложные следственные действия.

По данным «Ъ», они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна.
Читайте также
Суд отказался смягчать домашний арест Калви, у которого врачи нашли рак

До недавнего времени он расследовал другое резонансное дело — в отношении крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами следствия, а Бакун переключился на энергетику.

По данным следствия, хищения были совершены в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013−2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), порученной ФГБУ РЭА. На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн руб., часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.

По некоторым данным, замминистра энергетики Анатолия Тихонова, курирующего в министерстве в том числе вопросы развития цифровых технологий в отраслях ТЭК, доставили на допрос к следователю Бакуну.

По неподтвержденным официально данным, после допроса замминистра мог быть задержан.

Его коллега Игорь Кожуховский остался дома, где и проводился обыск, по причине того, что он лечится от коронавируса в амбулаторных условиях.

Источник «Ъ» в Следственном комитете подтвердил сам факт проведения следственных действий по делу о мошенничестве в Минэнерго, но от подробных комментариев воздержался. В министерстве оперативно комментарии не предоставили.

Николай Сергеев

 Украинские военные подчинились Донецку
Навальный очнулся после комы
Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Костин предложил ввести отрицательный НДФЛ в России
В Турции ввели всеобщий масочный режим
Зима без локдаунов: Европа решила взять пример с Швеции
Эксперт пояснила, почему мошенники звонят и молчат в трубку
Блогеры показали, как выглядит самая непосещаемая страна в мире
Заражение COVID-19 на фоне гриппа назвали смертельно опасным
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
Официально: названа дата презентации iPhone 12 Будет только онлайн-трансляция
Горячие темы на Авто
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 299
Субботняя, размыслительная тема. 97
Флудилка 95
Охлаждающая жидкость попала в организм? 91
Кино
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову Российский актер ушел из жизни в возрасте 64 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Про учебу 291
Жребий королевы 262
Школьное, якобы, питание 157
Удивлена 124
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь