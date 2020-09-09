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00:20 (мск), источник: Ведомости

Военный историк-любитель Андрей Жуков приговорен к 12,5 годам лишения свободы

Московский городской суд приговорил 8 сентября к 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима капитана Вооруженных сил России в запасе и военного историка Андрея Жукова, признав его виновным в государственной измене, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: AP 2020

Судья Андрей Суворов вел процесс в закрытом режиме, и была оглашена лишь вводная и резолютивная части приговора, так как в судебном процессе фигурировали материалы с грифом «Совершенно секретно». Ст. 275 «государственная измена» предусматривает наказание сроком от 12 до 20 лет.

Жуков был арестован в июне 2018 г. Согласно ст. 72 УК, срок содержания под стражей засчитывается осужденным по ст. 275 из расчета день за день. Прокурор запросил для Жукова наказание в размере 17 лет лишения свободы. Адвокат Жукова Евгений Смирнов отказался говорить «Ведомостям», признал ли его подзащитный вину, и сообщать иные детали, связанные с уголовным делом.

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Жуков, по словам одного из участников военно-исторических интернет-форумов, переписывавшегося с ним, интересовался историей российских и советских воинских частей, организационно-штатными структурами и другими вопросами. В Российской армии он служил в мотострелковых частях и уволился в запас в звании капитана, после чего работал в логистической фирме, говорит собеседник «Ведомостей».

Несмотря на стесненные жизненные обстоятельства, продолжает он, Жуков много работал в военных архивах. За собранную им историческую информацию авторы ряда книг выражали ему благодарность, продолжает он, в сознательную попытку государственной измены никто из его коллег-историков не верит.

В августе 2018 г. издание «Медуза» опубликовало о деле Жукова статью, в которой сообщалось о вероятной связи его дела с делом о госизмене жителя Севастополя Евгения Янко, осужденного в апреле 2018 г. за педофилию к 19 годам лишения свободы, а в июне 2020 г. — к 10 годам лишения свободы за госизмену (по совокупности приговоров его срок, по данным «Коммерсанта», составил 22 года лишения свободы). Как сообщал «Коммерсантъ», Янко передавал представителям иностранных государств «сведения о месте дислокации воинских частей Российской Федерации, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники с указанием номенклатуры».

По сведениям «Медузы», Жукова могли подозревать в предоставлении информации о наименованиях и дислокации воинских частей сайтам и на форумах, которые создал Янко для сбора информации о российских Вооруженных силах.

По словам еще одного из знакомых с Жуковым, в начале 2010-х гг. Жуков допрашивался по делу о разглашении гостайны, по которому полковник российских Вооруженных сил Сергей Черепанов был осужден к 1,5 года колонии-поселения за разглашение сведений о передислокации и организационно-штатных мероприятиях в Российской армии в ходе военной реформы 2009−2010 гг.

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